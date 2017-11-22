Найдорожчий півзахисник світу пропустить матч ЛЧ проти "Шахтаря"

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Атакуючий півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне не зможе взяти участі у зустрічі заключного 6-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів з донецьким "Шахтарем", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У протистоянні 5-го туру проти "Фейєнорда" (1:0) зірковий бельгієць отримав жовту картку. Дане попередження стало для Де Брюйне третім на груповому етапі турніру. Через це футболіст пропустить наступний матч Ліги чемпіонів – в Харкові проти "Шахтаря".

Примітно, що у нинішній кампанії на груповому етапі півзахисник відіграв усі 5 ігор, забив один раз та віддав три результативні паси. Статистика футболіста в АПЛ становить 12 поєдинків в яких 3 голи і 5 ассистів.

Зауважимо, що за даними центру спортивних досліджень CIES Football Observatory трансферна вартість Де Брюйне складає 145 млн євро.

Як повідомляв УНН, УЄФА оголосив список претендентів на потрапляння в збірну року.

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