Ближайшей ночью на востоке страны мокрый снег - синоптики

"Ближайшей ночью на востоке страны небольшой мокрый снег, завтра днем местами в северных областях и на Закарпатье, 25 марта на Правобережье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 3 ° мороза до 3 ° тепла, днем 6-12 ° тепла . 26 марта в Украине небольшой дождь (в западных и северных областях местами с мокрым снегом), снижение дневной температуры на 3-5 ° ", - сообщили синоптики.



В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; в Киеве ночью около 0 °, днем 7-9 ° тепла.

Как сообщал УНН, в Киеве объявили штормовое предупреждение.