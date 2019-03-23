Ближайшей ночью на востоке страны мокрый снег - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Ближайшей ночью на востоке страны небольшой мокрый снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Ближайшей ночью на востоке страны небольшой мокрый снег, завтра днем местами в северных областях и на Закарпатье, 25 марта на Правобережье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 3 ° мороза до 3 ° тепла, днем 6-12 ° тепла . 26 марта в Украине небольшой дождь (в западных и северных областях местами с мокрым снегом), снижение дневной температуры на 3-5 ° ", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; в Киеве ночью около 0 °, днем 7-9 ° тепла.
Как сообщал УНН, в Киеве объявили штормовое предупреждение.