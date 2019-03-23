Найближчої ночі на сході країни мокрий сніг - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Найближчої ночі на сході країни невеликий мокрий сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Найближчої ночі на сході країни невеликий мокрий сніг, завтра вдень місцями у північних областях та на Закарпатті, 25 березня на Правобережжі невеликий дощ, на решті территорії без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 6-12° тепла. 26 березня в Україні невеликий дощ ( у західних та північних областях місцями з мокрим снігом); зниження денної температури на 3-5°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.
Як повідомляв УНН, у Києві оголосили штормове попередження.