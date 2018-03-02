В ближайшее время правительство проведет совещание по ситуации в энергетике
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Кабинет министров Украины в ближайшее время проведет совещание по ситуации, сложившейся в энергетической сфере из-за действий Российской Федерации. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совещания по вопросам энергетической безопасности, передает УНН.
"Хотел бы обратиться к украинцам - правительство сейчас принимает исчерпывающие меры для обеспечения надежной работы. Меня Премьер-министр проинформировал, что в ближайшее время будет созвано совещание по конкретной ситуации внутри страны. И соответствующие поручения на исполнение решения Стокгольмского арбитража по компенсации убытков НАК "Нафтогаз Украины" в размере 4,6 млрд долл. - все это до последней копейки Украине будет заплачено. По этому поводу у меня нет никакого сомнения", - убежден глава государства.
Как сообщал УНН, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ОАО "Газпром" должен выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.
В "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.
Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.