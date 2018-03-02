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Найближчим часом уряд проведе нараду щодо ситуації в енергетиці

Найближчим часом уряд проведе нараду щодо ситуації в енергетиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Кабінет міністрів України найближчим часом проведе нараду щодо ситуації, яка склалася в енергетичній сфері через дії Російської Федерації. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час наради з питань енергетичної безпеки, передає УНН.

“Хотів би звернутися до українців — уряд зараз вживає вичерпні заходи для забезпечення надійної роботи. Мене Прем’єр-міністр проінформував, що найближчим часом буде скликана нарада по конкретній ситуації всередині країни. І відповідні доручення на виконання рішення Стокгольмського арбітражу по компенсації збитків НАК „Нафтогаз України“ у розмірі 4,6 млрд дол. — всі ці до останньої копійки Україні буде заплачено. З цього приводу у мене немає жодного сумніву”, — переконаний Глава держави.

Як повідомляв УНН, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд дол.

У “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.

Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.

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