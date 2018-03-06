В ближайшее время Президент утвердит кандидатуру на должность командующего Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В ближайшее время Президент Украины утвердит кандидатуру командующего Объединенных сил, вероятно уже 6-7 марта. Об этом сказал на брифинге офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров, передает корреспондент УНН.
"Конечно, прогресс есть (при назначении командующего Объединенных сил - ред.). Такие кандидатуры определены. В ближайшее время будет принято решение Верховным главнокомандующим ВСУ, Президентом Украины о назначении кандидатуры командующего Объединенных сил", - сказал он.
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По словам Ю.Боброва, кандидатура командующего является достойной.
"Это боевой генерал, имеющий боевой опыт и с начала вооруженной агрессии РФ успешно руководит военными формированиями", - добавил он.
Также офицер добавил, что Президент может принять решение относительно кандидата уже "сегодня-завтра".
Напомним, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу.