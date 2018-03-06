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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55573 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66053 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 69074 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104942 просмотра

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В ближайшее время Президент утвердит кандидатуру на должность командующего Объединенных сил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В ближайшее время Президент Украины утвердит кандидатуру командующего Объединенных сил, вероятно уже 6-7 марта. Об этом сказал на брифинге офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров, передает корреспондент УНН.

"Конечно, прогресс есть (при назначении командующего Объединенных сил - ред.). Такие кандидатуры определены. В ближайшее время будет принято решение Верховным главнокомандующим ВСУ, Президентом Украины о назначении кандидатуры командующего Объединенных сил", - сказал он.

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По словам Ю.Боброва, кандидатура командующего является достойной.

"Это боевой генерал, имеющий боевой опыт и с начала вооруженной агрессии РФ успешно руководит военными формированиями", - добавил он.

Также офицер добавил, что Президент может принять решение относительно кандидата уже "сегодня-завтра".

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу.

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