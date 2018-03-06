Найближчим часом Президент затвердить кандидатуру на посаду командувача Об'єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Найближчим часом Президент України затвердить кандидатуру командувача Об'єднаних сил, можливо, 6-7 березня. Про це сьогодні сказав на брифінгу офіцер Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних сил України Юрій Бобров, передає кореспондент УНН.
"Звичайно, прогрес є (щодо призначення командувача Об'єднаних сил - ред.). Такі кандидатури визначені. Найближчим часом буде прийняте рішення Верховним головнокомандувачем ЗСУ, Президентом України про призначення кандидатури командувача Об'єднаних сил", - сказав він.
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За словами Ю.Боброва, кандидатура командувача є достойною.
"Це бойовий генерал, який має бойовий досвід і з початку збройної агресії РФ успішно керує військовими формуваннями", - додав він.
Також офіцер додав, що Президент може прийняти рішення стосовно кандидата уже "сьогодні-завтра".
Нагадаємо, закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності.