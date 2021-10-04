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Наибольший слив за всю историю: в сети "появились" данные 1,5 млрд пользователей Facebook

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Данные более 1,5 млрд пользователей Facebook "слили" в сеть, и продают на хакерском форуме. Об этом сообщает портал PrivacyAffairs, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в открытом доступе появились имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и имя пользователя.

Как сообщается, это самый масштабный слив пользовательских данных за всю историю социальной сети. Все данные были получены хакерами с помощью получения веб-данных путем извлечения их из интернет-ресурсов.

Дополнение

Отметим, что информация о сливе данных появилась около 11 часов назад. Уже вечером, в 18:40 по киевскому времени по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Вслед за Facebook, "упали" Netflix, Steam, PlayStation, и ряд других сервисов со всего мира.

Позже стало известно, что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений относительно саботажа пока нет.

Отметим, что на 22:35 приложения все еще не работают.

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