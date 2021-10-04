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Найбільший злив за всю історію: в мережі "з'явились" дані 1,5 млрд користувачів Facebook

Київ • УНН

 • 31143 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Дані понад 1,5 млрд користувачів Facebook "злили" в мережу, і продають на хакерському форумі. Про це повідомляє портал PrivacyAffairs, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, у відкритому доступі з’явились імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місце розташування, стать і ім’я користувача.

Як повідомляється, це найбільший злив призначених для користувача даних за всю історію соціальної мережі. Всі дані були отримані хакерами за допомогою отримання веб-даних шляхом вилучення їх з інтернет-ресурсів.

Доповнення

Відзначимо, що інформація про злив даних з’явилася близько 11 годин назад. Уже ввечері, о 18:40 за київським часом по всьому світу стався глобальний збій в роботі соціальних мереж Facebook, включно з Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.

Слідом за Facebook, “впали” Netflix, Steam, PlayStation, і низка інших сервісів зі всього світу.

Пізніше стало відомо, що глобальний збій роботи в ключових соціальних мережах по всьому світу міг бути викликаний помилкою в конфігурації, а також можливим саботажем з боку співробітників Facebook. Прямих підтверджень щодо саботажу наразі немає.

Відзначимо, що станом на 22:35 додатки все ще не працюють.

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