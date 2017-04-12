Самый большой "Мир в миниатюре" откроют в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В центре Нью-Йорка представили миниатюрную копию многих городов мира под названием Gulliver's Gate, который откроется для посетителей 27 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Один из основателей и вице-президент по разработке проекта Майкл Лангер рассказал, что на создание крупнейшей миниатюрной копии мира его вдохновил "Миниатюрный мир" (Miniatur Wunderland) в Гамбурге, Германия.
Поэтому авторы проекта мечтали перенести все узнаваемые уголки мира на одну территорию, доступную для широкой общественности.
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"Мы хотели, чтобы люди, не путешествуя по всему миру, смогли в одном месте увидеть все архитектурные памятники и известные места из разных городов планеты", - рассказал М.Лангер.
По словам Майкла Лангера, проект оценивается в 40 млн долларов и впоследствии будет пополняться новыми сценами, которые будут представлять другие части света.