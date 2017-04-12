Найбільший "Світ в мініатюрі" відкриють у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У центрі Нью-Йорка презентували мініатюрну копію багатьох міст світу під назвою Gulliver's Gate, який відкриється для відвідувачів 27 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Один із засновників і віце-президент розробки проекту Майкл Лангер розповів, що на створення найбільшої мініатюрної копії світу його надихнув "Мініатюрний світ" (Miniatur Wunderland) у Гамбургу, Німеччина.
Тому автори проекту мріяли перенести усі найвпізнаваніші куточки світу на одну територію, доступну для широкого загалу.
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"Ми хотіли, щоб люди, не подорожуючи усім світом, змогли в одному місці побачити усі архітектурні пам'ятки та відомі місця з різних міст планети", - розповів М.Лангер.
За словами Майкла Лангера, проект оцінюється у 40 млн доларів та згодом буде поповнюватися новими сценами, які представлятимуть інші частини світу.