Крупнейший столичный застройщик ежегодно получает 3,5 млрд грн инвестиций от населения

"Неоспоримым преимуществом "Киевгорстроя" является его надежность. 63 года подряд компания выполняет обязательства перед инвесторами, мы не имеем ни одного недостроенного объекта! Ежегодно обычные люди инвестируют в "Киевгорстрой" около 3,5 млрд грн. Компании доверяют, а это - самый ценный актив", - сказал Кушнир.

По словам президента холдинговой компании, в "Киевгорстрое" постоянно внедряют новые технологии.

"Конкуренция стимулирует развитие. Технологии не стоят на месте, а конкуренция подталкивает застройщиков к внедрению нового. Поэтому на некоторых наших домах будут устанавливаться солнечные батареи, благодаря которым будут освещаться места общего пользования. На паркингах - зарядки для электрокаров, ведь это уже не элемент роскоши, а требование времени", - рассказал Кушнир.

Он также сообщил, что сейчас на стадии строительства находятся 39 жилых домов. А общий строительный задел компании составляет около 1,4 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности.