Найбільший столичний забудовник щорічно отримує 3,5 млрд грн інвестицій від населення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Щорічно українці інвестують до “Київміськбуду” близько 3,5 млрд гривень. Про це розповів голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, пише УНН.
“Беззаперечною перевагою "Київміськбуду“ є його надійність. 63 роки поспіль компанія виконує зобов’язання перед інвесторами, ми не маємо жодного недобудованого об’єкта! Щороку звичайні люди інвестують у "Київміськбуд“ близько 3,5 млрд грн. Компанії довіряють, а це — найцінніший актив”, — сказав Кушнір.
За словами президента холдингової компанії у “Київміськбуді” постійно впроваджують нові технології.
“Конкуренція стимулює розвиток. Технології не стоять на місці, а конкуренція підштовхує забудовників до впровадження нового. Тож на деяких наших будинках встановлюватимуться сонячні батареї, завдяки яким освітлюватимуться місця загального користування. На паркінгах — зарядки для електрокарів, адже це вже не елемент розкоші, а вимога часу”, — розповів Кушнір.
Він також повідомив, що зараз на стадії будівництва знаходяться 39 житлових будинків. А загальний будівельний заділ компанії становить близько 1,4 млн кв.м нерухомості на різних стадіях готовності.