Крупнейший столичный застройщик объяснил, почему не строит смарт-квартир

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Критически малый метраж, так называемых смарт-квартир, противоречит санитарным нормам. А в будущем, когда экономическая ситуация в стране улучшится, такие квартиры могут стать убежищем для социально-опасных элементов. Об этом рассказала директор Департамента продаж и маркетинга Холдинговой компании "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, комментируя ситуацию с востребованностью на рынке недвижимости квартир чрезвычайно малого метража, передает УНН.

“Киевгорстрой” не строит так называемые “смарт”-квартиры по 18 кв.м, как другие застройщики. Критически малый метраж просто противоречит санитарным нормам и психологии человека. Наши маленькие квартиры от 30 кв.м, это квартиры-студии, 1-комнатные начинаются от 36-37 кв.м. Бум на крошечные квартиры был спровоцирован, во-первых, высокой потребностью у большого количества людей в улучшении жилищных условий — хоть маленькая, но своя, желанием жить отдельно от родителей, детей, во-вторых, волной вынужденных переселенцев, в-третьих, приемлемой ценой таких квартир“, — рассказала Маркова.

Представительница “Киевгорстроя” отметила, что всегда существует другая сторона медали.

“Многоквартирный дом возводят на десятилетия. Значит, в перспективе такого жилья станет очень много. А мы все же надеемся, что ситуация и в стране, и в экономике с каждым годом будет улучшаться. Почувствовав себя финансово увереннее, люди начнут покупать квартиры большим метражом, а малометражное жилье может стать выбором или совсем малообеспеченных граждан, или убежищем для определенной прослойки общества”, — считает она.

Поэтому, по словам Марковой, “Киевгорстрой” планирует небольшие квартиры рядом с квартирами среднего и большого метража, где в доме будут жить люди с разным социальным и финансовым состоянием.

“В маленькой квартире, где комната составляет 7-9 метров, можно переночевать, но жить в таких условиях невозможно. Поэтому стоит заботиться о своем комфорте и выбирать не самое дешевое, а лучшее из доступного”, — считает Марков.

Она подчеркнула, что альтернативой “смарт-квартирам” может и должна стать доступная ипотека, возможность применить при покупке жилья так называемые “длинные деньги”.

“Очень часто у нас спрашивают, есть ли возможность рассрочки не до ввода дома в эксплуатацию, а дольше? Застройщик на больший срок такую ​​возможность предоставить не может, поэтому рекомендуем идти в банк. Но, банк тоже дает невысокий процент на кредит только на год-два, а дальше вступает в силу прогрессирующая ставка, в среднем она сегодня 22-24%, и это очень много. Поэтому, возрождение государственных программ по доступному жилью могло бы значительно расширить круг тех, кто может позволить купить квартиру, выплачивая за нее ежемесячно посильную сумму.

Первые шаги на пути к запуску таких программ правительство уже сделало, более того, изменило некоторые условия, расширив возможности для большего количества людей. Но здесь важно понимать, какую сумму будет заложено на программы, от этого зависит 100 человек получат такую ​​возможность или 1000?” — отметила представитель холдинга.

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Также в “Киевгорстрое” считают, что альтернативой может стать лизинговая программа, которая также предусматривает, возможность жить в квартире и постепенно выплачивать ее. Но это, скорее, для стран с более сильной экономикой. И, конечно же, добавила Маркова, застройщики, участвующие в таких программах, должны иметь определенные преференции в выделении земли и уплате паевых взносов. То есть, необходим целый комплекс мер, чтобы программы работали как часы.

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