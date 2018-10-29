Найбільший столичний забудовник пояснив, чому не зводить смарт-квартир

“Київміськбуд” не будує так звані “смарт”-квартири по 18 кв.м, як інші забудовники. Критично малий метраж просто суперечить санітарним нормам і психології людини. Наші найменші квартири від 30 кв.м, це квартири-студії, 1-кімнатні починаються від 36-37 кв.м. Бум на крихітні квартири був спровокований, по-перше, високою потребою у великої кількості людей поліпшення житлових умов — хоч маленька, але своя, бажанням жити окремо від батьків, дітей, по-друге, хвилею вимушених переселенців, по-третє, прийнятною ціною таких квартир“, — розповіла Маркова.

Представниця “Київміськбуду” зауважила, що завжди існує інший бік медалі.

“Багатоквартирний будинок зводять на десятиліття. Значить, в перспективі такого житла стане дуже багато. А ми все ж сподіваємося, що ситуація і в країні, і в економіці з кожним роком буде поліпшуватися. Відчувши себе фінансово впевненіше, люди почнуть купувати квартири більшим метражем, а малометражне житло може стати вибором або зовсім малозабезпечених громадян, або притулком для певного прошарку суспільства”, — вважає вона.

Тому, за словами Маркової, “Київміськбуд” планує невеликі квартири поруч з квартирами середнього і великого метражу, де в будинку будуть жити люди з різним соціальним і фінансовим станом.

“У маленькій квартирі, де кімната становить 7-9 метрів, можна переночувати, але жити в таких умовах неможливо. Тому варто піклуватися про свій комфорт і вибирати не найдешевше, а найкраще з доступного”, — вважає Маркова.

Вона наголосила, що альтернативою “смарт-квартирам” може і повинна стати доступна іпотека, можливість застосувати при покупці житла так звані “довгі гроші”.

“Дуже часто у нас запитують, чи є можливість розстрочки не до введення будинку в експлуатацію, а довше? Забудовник на більший термін таку можливість надати не може, тому рекомендуємо йти в банк. Але, банк теж дає невисокий відсоток на кредит тільки на рік-два, а далі вступає в силу прогресуюча ставка, в середньому вона сьогодні 22-24%, і це дуже багато. Тому, відродження державних програм щодо доступного житла могло б значно розширити коло тих, хто може дозволити купити квартиру, виплачуючи за неї щомісяця посильну суму.

Перші кроки на шляху до запуску таких програм уряд вже зробив, більш того, змінив деякі умови, розширивши можливості для більшої кількості людей. Але тут важливо розуміти, яку суму буде закладено на програми, від цього залежить 100 осіб отримають таку можливість чи 1000?” — зауважила представник холдингу.

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Також у “Київміськбуді” вважають, що альтернативою може стати лізингова програма, яка також передбачає, можливість жити в квартирі і поступово виплачувати її. Але це, скоріше, для країн з більш сильною економікою. І, звичайно ж, додала Маркова, забудовники, які беруть участь в таких програмах, повинні мати певні преференції у виділенні землі та сплати пайових внесків. Тобто, необхідний цілий комплекс заходів, щоб програми працювали як годинник.