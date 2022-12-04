Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы остановил производство бензина

ukru
19:57 • 18148 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 30200 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 76104 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 128120 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132382 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109954 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103975 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90582 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111030 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136230 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 43042 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 86816 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 39981 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 80615 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

15:04 • 26569 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228812 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259324 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197506 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202857 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 18148 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 86816 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116891 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119365 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126849 просмотра
Актуальное
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы остановил производство бензина

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы остановил производство бензина

Киев • УНН

 • 1196006 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Перерабатывающая установка, которая превращает сырую нефть в топливо на крупнейшем в Венесуэле заводе по переработке нефти, вышла из строя, сообщили агентству Reuters три человека, знакомые с работой, что привело к остановке производства на ключевом заводе по производству бензина, передает УНН.

Детали

По словам одного из источников, из-за поломки установки жидкостного каталитического крекинга (FCC) крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод Amuay мощностью 645 000 баррелей в сутки на полуострове Парагуана остановил производство бензина.

Низкий уровень добычи на нефтеперерабатывающих заводах государственной нефтяной компании PDVSA, работающих на малой части своих перерабатывающих мощностей, в последние годы вызвал периодическую нехватку топлива в американской стране.

Нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы страдают от частых простоев, что приводит к производственным потерям из-за системных сбоев и отсутствия поставок.

Amuay вместе с близлежащим нефтеперерабатывающим заводом Cardon составляют Paraguana Refining Center (CRP) в западном венесуэльском штате Фалкон с общей мощностью переработки сырой нефти 955 000 баррелей в сутки.

По словам источников, установка каталитического крекинга Cardon, способная перерабатывать до 45 000 баррелей в сутки, все еще работает.

Дополнение

Венесуэльская PDVSA имеет мощность переработки 1,3 млн баррелей в сутки, но коэффициент использования падает в течение нескольких лет из-за санкций США, а также технических проблем, вызванных неэффективным управлением, в том числе отсутствием инвестиций и технического обслуживания.

Венесуэла стала одним из источников поставок свежей нефти на фоне санкций в отношении российской нефти, но Вашингтону трудно наладить отношения с правительством Мадуро. Официальные лица США посещали Венесуэлу по меньшей мере дважды в этом году, последний из которых был посвящен переговорам об освобождении нескольких граждан США, содержащихся в Венесуэле.

Основная причина, однако, заключается в обеспечении безопасности сырой нефти в условиях глобального дефицита, вызванного дисбалансом между спросом и предложением, который начался на фоне пандемии и только усилился после вступления в силу западных санкций против россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы