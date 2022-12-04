Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы остановил производство бензина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Перерабатывающая установка, которая превращает сырую нефть в топливо на крупнейшем в Венесуэле заводе по переработке нефти, вышла из строя, сообщили агентству Reuters три человека, знакомые с работой, что привело к остановке производства на ключевом заводе по производству бензина, передает УНН.
Детали
По словам одного из источников, из-за поломки установки жидкостного каталитического крекинга (FCC) крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод Amuay мощностью 645 000 баррелей в сутки на полуострове Парагуана остановил производство бензина.
Низкий уровень добычи на нефтеперерабатывающих заводах государственной нефтяной компании PDVSA, работающих на малой части своих перерабатывающих мощностей, в последние годы вызвал периодическую нехватку топлива в американской стране.
Нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы страдают от частых простоев, что приводит к производственным потерям из-за системных сбоев и отсутствия поставок.
Amuay вместе с близлежащим нефтеперерабатывающим заводом Cardon составляют Paraguana Refining Center (CRP) в западном венесуэльском штате Фалкон с общей мощностью переработки сырой нефти 955 000 баррелей в сутки.
По словам источников, установка каталитического крекинга Cardon, способная перерабатывать до 45 000 баррелей в сутки, все еще работает.
Дополнение
Венесуэльская PDVSA имеет мощность переработки 1,3 млн баррелей в сутки, но коэффициент использования падает в течение нескольких лет из-за санкций США, а также технических проблем, вызванных неэффективным управлением, в том числе отсутствием инвестиций и технического обслуживания.
Венесуэла стала одним из источников поставок свежей нефти на фоне санкций в отношении российской нефти, но Вашингтону трудно наладить отношения с правительством Мадуро. Официальные лица США посещали Венесуэлу по меньшей мере дважды в этом году, последний из которых был посвящен переговорам об освобождении нескольких граждан США, содержащихся в Венесуэле.
Основная причина, однако, заключается в обеспечении безопасности сырой нефти в условиях глобального дефицита, вызванного дисбалансом между спросом и предложением, который начался на фоне пандемии и только усилился после вступления в силу западных санкций против россии.