Найбільший нафтопереробний завод Венесуели зупинив виробництво бензину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Переробна установка, яка перетворює сиру нафту на паливо на найбільшому у Венесуелі заводі з переробки нафти, вийшла з ладу, повідомили агентству Reuters три особи, знайомі з роботою, що призвело до зупинки виробництва на ключовому заводі з виробництва бензину, передає УНН.
Деталі
За словами одного з джерел, через поломку установки рідинного каталітичного крекінгу (FCC) найбільший у країні нафтопереробний завод Amuay потужністю 645 000 барелів на добу на півострові Парагуана зупинив виробництво бензину.
Низький рівень видобутку на нафтопереробних заводах державної нафтової компанії PDVSA, які працюють на малій частині своїх переробних потужностей, останніми роками викликав періодичну нестачу палива в південноамериканській країні.
Нафтопереробні заводи Венесуели страждають від частих простоїв, що призводить до виробничих втрат через системні збої та відсутність поставок.
Amuay разом із прилеглим нафтопереробним заводом Cardon складають Paraguana Refining Center (CRP) у західному венесуельському штаті Фалкон із загальною потужністю переробки сирої нафти 955 000 барелів на добу.
За словами джерел, установка каталітичного крекінгу Cardon, здатна переробляти до 45 000 барелів на добу, все ще працює.
Доповнення
Венесуельська PDVSA має потужність переробки 1,3 млн барелів на добу, але коефіцієнт використання падає протягом кількох років через санкції США, а також технічні проблеми, викликані неефективним управлінням, у тому числі відсутністю інвестицій та технічного обслуговування.
Венесуела стала одним із джерел постачання свіжої нафти на тлі санкцій щодо російської нафти, але Вашингтону важко налагодити відносини з урядом Мадуро. Офіційні особи США відвідували Венесуелу щонайменше двічі цього року, останній з яких був присвячений переговорам про звільнення кількох громадян США, які утримуються у Венесуелі.
Основна причина, однак, полягає у забезпеченні безпеки сирої нафти в умовах глобального дефіциту, викликаного дисбалансом між попитом та пропозицією, який почався на тлі пандемії і лише посилився після набуття чинності західними санкціями проти росії.