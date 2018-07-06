Самый крупный лотерейный оператор заявил о готовности вместе с Премьером очистить игорный рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддерживает инициативу Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о создании надлежащих условий для прозрачного и жесткого государственного регулирования лотерейного рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
При этом президент "М.С.Л." Георгий Ложенко отметил, что ранее неоднократно призывал навести порядок на лотерейном рынке, обеспечить прозрачность движения лотерейных средств и ввести принципы ответственной игры. Сегодня позиция компании по развитию украинского лотерейного рынка является неизменной, подчеркнули в "М.С.Л."
В то же время оператор лотерей заметил, что рынок должен цивилизованно контролироваться со стороны уполномоченного законом регулятора. Должна быть создана единая централизованная система контроля за оборотом.
Каждый лотерейный оператор должен сертифицироваться и отвечать требованиям "Responsible gaming" ("ответственная игра" - ред.) Европейской ассоциации лотерей (ELА).
"Это свод правил, процедур и стандартов, которые не позволят организовывать азартные игры под прикрытием лотерей", - уточнили в "М.С.Л."
Также стоит отменить налоги на мелкие выигрыши. Налогообложению должны подлежать выигрыше от 50 тыс. грн, отметили в компании.
Также следует вернуться к налогообложению на валовой игровой доход (ВИД), вместо фиксированной оплаты за точку продаж.
И, напоследок, необходимо ограничить неконтролируемое расширение сетей лицензионными условиями.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л "убежден, что выполнение вышеупомянутых условий позволит государству четко и прозрачно контролировать весь рынок лотерей", - резюмировали в компании.
Напомним, по данным Минфина, "М.С.Л" является крупнейшим оператором страны, поскольку имеет в портфеле подавляющее большинство государственных лотерей, в том числе популярную в стране "Лото-Забаву", "Мегалот", "Спортпрогноз" и другие.