Найбільший лотерейний оператор заявив про готовність разом з Прем’єром очистити гральний ринок

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Оператор державних лотерей "М.С.Л." підтримує ініціативу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо створення належних умов для прозорого та жорсткого державного регулювання лотерейного ринку. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

При цьому, президент "М.С.Л." Георгій Ложенко зазначив, що раніше неодноразово закликав навести лад на лотерейному ринку, забезпечити прозорість руху лотерейних коштів та запровадити принципи відповідальної гри. Сьогодні позиція компанії щодо розвитку українського лотерейного ринку є незмінною, підкреслили у "М.С.Л."

Водночас оператор лотерей зауважив, що ринок повинен цивілізовано контролюватися з боку уповноваженого законом регулятора. Має бути створена єдина централізована система контролю за обігом коштів.

Кожен лотерейний оператор має сертифікуватися та відповідати вимогам "Responsible gaming" ("відповідальна гра" - ред.) Європейської асоціації лотерей (ELА).

"Це перелік правил, процедур і стандартів, які не дозволять організовувати азартні ігри під прикриттям лотерей", - уточнили в "М.С.Л."

Також варто скасувати податки на дрібні виграші. Оподатковуванню мають підлягати виграші від 50 тис. грн, зазначили у компанії.

Також слід повернутися до оподаткування на валовий ігровий дохід (ВІД), замість фіксованої оплати за точку продажів.

І, наостанок, необхідно обмежити неконтрольоване розширення мереж ліцензійними умовами.

"Оператор державних лотерей "М.С.Л." переконаний, що виконання вищезазначених умов дозволить державі чітко та прозоро контролювати весь ринок лотерей", - резюмували у компанії.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, “М.С.Л” є найбільшим оператором країни, оскільки має у портфелі переважну більшість державних лотерей, зокрема найпопулярнішу в країні “Лото-Забаву”, “Мегалот”, “Спортпрогноз” та інші.

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