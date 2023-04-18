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Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян

Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян

Киев • УНН

 • 652874 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus начал рассылать гражданам россии сообщения о закрытии счетов в течение двух месяцев. Такое решение банка специалисты связывают с опасением британских и американских санкций, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

В письмах клиентам банк сообщает, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, поскольку пользовательские данные не соответствуют правилам процедуры «знай своего клиента».

Как объясняют в компании Main Partner Trust, предоставляющую комплексные услуги клиентам Кипра, на которую ссылается издание, одной из причин таких действий банка в отношении клиентов-россиян может стать статус налогового резидента россии. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от бизнеса, находящегося под санкциями в россии (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников санкционных компаний, работающих удаленно), а также «нетипичный» ВНЖ (виза «визитера») или пребывание на Кипре по визе цифрового кочевника».

Источник издания на банковском рынке говорит, что Bank Of Cyprus закрывал счета россиянам и раньше. Причем чаще всего под эту процедуру попадали даже старые счета клиентов, давно живущих на Кипре.

Проблемы с закрытием счетов возникли не только у клиентов Bank Of Cyprus, но и у тех, кто обслуживается в греческих подразделениях Hellenic Bank и Alpha Bank, пишет Forbes.

Решение о закрытии счетов россиян в Main Trust Partner связывают с опаской британских и американских санкций. Они запрещают предоставление консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг компаниям и физическим лицам из россии. Ограничения кипрского банка связаны с недавним расширением блокирующих санкций США за помощь в обходе предыдущих санкций. На соблюдение всех ограничений Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы. В такой ситуации банку проще закрыть счета россиян, чем получить штраф или другие проблемы, считают юристы, опрошенные Forbes.

Дополнение

Bank Of Cyprus считается самым большим на Кипре. По итогам прошлого года на банковских депозитах россияне (без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане России) хранили более семисот тысяч евро. Это на шесть процентов больше, чем за год до этого. Счета в Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех проживающих на Кипре россиян.

В настоящее время банк не ведет операции в России и Украине, говорится в отчете кредитной организации. Свою российскую дочь – Юниаструм Банк – он продал в 2015 году.

В министерстве финансов США имеется Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), контролирующее соблюдение санкций. Он же ведет SDN-лист. Попадание в него для банка означает замораживание активов в США и запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами. Также запрещается покупать иностранные акции и валюту из-за брокеров этих банков.

В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

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