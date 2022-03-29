В Конгресс США внесли законопроект о перепрофилировании российских активов в фонд для помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман внесли законопроект о перепрофилировании средств арестованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановления Украины, сообщает УНН со ссылкой на Axios.
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“Один из способов помочь - это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан до ареста их активов и предоставления этого финансирования народу Украины для помощи текущим гуманитарным усилиям”, - заявил Портман.
“Наш законопроект заставляет президента россии владимира путина и российских олигархов платить цену, гарантируя, что средства из их конфискованных активов поступают непосредственно украинскому народу, чтобы поддержать его на протяжении многих трудных лет перед переселением, реконструкцией и восстановлением”, - заметил Беннет.
Детали
Двухпартийным законопроектом, что назвали законом о помощи для Украины, будет руководить Государственный департамент по согласованию с Агентством США по международному развитию.
Средства направят из оперативной группы Минюста Соединенных Штатов KleptoCapture, которая ликвидирует активы компаний, нарушающих санкции Запада против россии.
KleptoCapture нацелена на активы, связанные с федеральными преступлениями, в частности на самолеты, яхты и элитную недвижимость российских бизнесменов, которые, возможно, были добыты преступной деятельностью. Оперативная группа пытается завладеть ими путем конфискации в гражданском и уголовном порядке.
Двухпартийные усилия являются еще одним признаком того, что Конгресс внимательно следит за бурей санкций, введенных против россии администрацией Байдена, отмечают журналисты.
Дополнение
Лидеры стран - членов Евросоюза обязались поддержать Украину и помочь в восстановлении после войны. С целью помощи Европейский Совет создаст Трастовый фонд солидарности в Украине.