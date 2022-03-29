У Конгрес США внесли законопроект про перепрофілювання російських активів у фонд для допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Американські сенатори Майкл Беннет і Роб Портман внесли законопроект про перепрофілювання коштів арештованих російських активів у фонд допомоги українським біженцям та відбудови України, повідомляє УНН з посиланням на Axios.
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“Один із способів допомогти – це перейти від заморожування активів російських олігархів і заможних громадян до арешту їхніх активів і надання цього фінансування народу України для допомоги поточним гуманітарним зусиллям”, - заявив Портман.
“Наш законопроєкт змушує президента росії володимира путіна та російських олігархів платити ціну, гарантуючи, що кошти з їхніх конфіскованих активів надходять безпосередньо українському народу, щоб підтримати його впродовж багатьох важких років перед переселенням, реконструкцією та відновленням”, - зауважив Беннет.
Деталі
Двопартійним законопроєктом, що назвали законом про допомогу для України, керуватиме Державний департамент за погодженням з Агентством США з міжнародного розвитку.
Кошти спрямують з оперативної групи Мін'юсту Сполучених Штатів KleptoCapture, яка ліквідовує активи компаній, що порушують санкції Заходу проти росії.
KleptoCapture націлені на активи, пов’язані з федеральними злочинами, зокрема на літаки, яхти та елітну нерухомість російських бізнесменів, які, можливо, були здобуті злочинною діяльністю. Оперативна група намагається заволодіти ними шляхом конфіскації у цивільному та кримінальному порядку.
Двопартійні зусилля є ще однією ознакою того, що Конгрес уважно стежить за бурею санкцій, запроваджених проти росії адміністрацією Байдена, зазначають журналісти.
Доповнення
Лідери країн – членів Євросоюзу – зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни. З метою допомоги Європейська Рада створить Трастовий фонд солідарності в Україні.