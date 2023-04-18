Найбільший банк Кіпру закриває рахунки росіян

Деталі

У листах клієнтам банк, як вказано, повідомляє, що їхні рахунки будуть закриті впродовж двох місяців з моменту отримання повідомлення, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури «знай свого клієнта».

Як пояснюють у компанії Main Partner Trust, яка надає комплексні послуги клієнтам Кіпру і на яку посилається видання, однією з причин таких дій банку щодо клієнтів-росіян може бути статус податкового резидента росії. Також приводом для закриття рахунку може бути наявність доходу від бізнесу, що перебуває під санкціями в росії (наприклад, дивідендів або зарплати для співробітників санкційних компаній, що працюють віддалено), а також «нетиповий» дозвіл на проживання (віза «візитера») або перебування на Кіпрі за візою цифрового кочівника».

Джерело видання на банківському ринку каже, що Bank Of Cyprus закривав рахунки росіянам і раніше. Причому найчастіше під цю процедуру потрапляли навіть старі рахунки клієнтів, котрі давно живуть на Кіпрі.

Проблеми із закриттям рахунків виникли не лише у клієнтів Bank Of Cyprus, а й у тих, хто обслуговується у підрозділах грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank, пише Forbes.

Рішення про закриття рахунків росіян у Main Trust Partner пов'язують із побоюванням британських та американських санкцій. Вони забороняють надання консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг компаніям та фізичним особам із росії. Обмеження кіпрського банку пов'язані з недавнім розширенням блокуючих санкцій США за допомогу в обході попередніх санкцій. На дотримання всіх обмежень Bank Of Cyprus витрачає значні ресурси. У такій ситуації банку простіше закрити рахунки росіян, аніж отримати штраф чи інші проблеми, вважають опитані Forbes юристи.

Доповнення

Bank Of Cyprus вважається найбільшим на Кіпрі. За підсумками минулого року на банківських депозитах росіяни (без урахування кіпрських компаній, якими володіють громадяни росії) зберігали понад сімсот тисяч євро. Це на шість відсотків більше ніж за рік до цього. Рахунки в Bank Of Cyprus можуть мати приблизно 15% усіх росіян, які мешкають на Кіпрі.

Нині банк не веде операцій у росії та Україні, йдеться у звіті кредитної організації. Свою російську доньку – Юніаструм Банк – він продав 2015 року.

У міністерстві фінансів США є Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке контролює дотримання санкцій. Воно ж веде SDN-аркуш. Потраплення до нього для банку означає заморожування активів у США та заборону розрахунків у доларах з будь-якими американськими контрагентами. Також забороняється купувати іноземні акції та валюту через брокерів цих банків.

У 2022 році Мін'юст США створив групу KleptoCapture, яка відстежує дотримання санкцій, введених у відповідь на вторгнення росії до України.

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