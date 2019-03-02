Больше всего угля везут в Украину из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В январе доля импорта каменного угля и антрацита из Российской Федерации в Украину достигла 57%. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
По данным ГФС, в январе Украина импортировала из РФ угля на 150 млн долл. Доля импорта достигла 57,15%.
Из США в месяц импортировано угля на более чем 96 млн долларов. Доля импорта составила 36,49%. Из Казахстана Украина импортировала угля на более 12,5 млн долларов - 4,74%, а в других странах закупила угля еще на 4,2 млн долларов - 1,62%.
Напомним, в конце февраля в Луганской области объявили подозрение группе лиц за незаконную добычу угля.
Добавим, что по данным заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Туки, общий объем угля, который незаконно вывозится Россией из ОРДЛО, достигает 7 миллионов тонн в год.
При стоимости 50-60 долларов за тонну сумма убытков Украины от таких действий может достигать 400 млн долларов ежегодно.