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На Луганщині оголосили підозру групі осіб за незаконний видобуток вугілля

На Луганщині оголосили підозру групі осіб за незаконний видобуток вугілля

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Під процесуальним керівництвом прокуратури області слідчі Слідчого управління спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань та бійцями батальйону "Луганськ-1" встановили та задокументували групу осіб, які з червня 2017 року на відкритій ділянці місцевості, що розташована по вул. Центральна с. Нижнє Попаснянського району, організували роботу з незаконного видобутку корисних копалин – кам’яного вугілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресс-службу Нацполіції у Луганській області.

З місця проведення робіт, а саме з місця видобутку вугілля, поліцейські вилучили 3 автомобілі, навантажувач та 2 напівпричепа.

Крім того, в ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, співробітники поліції вилучили чернетки з рукописними записами, товарно-транспортні накладні, карту вугільних пластів Луганської області.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України (Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Санкція даної статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

Нагадаємо, загальний обсяг вугілля, яке незаконно вивозиться Росією з ОРДЛО, досягає 7 мільйонів тонн на рік. При вартості 50 – 60 доларів за тонну сума збитків України від таких дій може сягати 400 млн доларів щорічно.

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