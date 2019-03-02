Найбільше вугілля везуть в Україну з РФ

За даними ДФС, у січні Україна імпортувала з РФ вугілля на 150 млн дол. Частка імпорту сягнула 57,15%.

Із США за місяць імпортовано вугілля на понад 96 млн доларів. Частка імпорту становила 36,49%. З Казахстану Україна імпортувала вугілля на понад 12,5 млн доларів - 4,74%, а в інших країнах закупила вугілля ще на 4,2 млн доларів - 1,62%.

Нагадаємо, наприкінці лютого на Луганщині оголосили підозру групі осіб за незаконний видобуток вугілля.

Додамо, що за даними заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Туки, загальний обсяг вугілля, яке незаконно вивозиться Росією з ОРДЛО, досягає 7 мільйонів тонн на рік.

При вартості 50-60 доларів за тонну сума збитків України від таких дій може сягати 400 млн доларів щорічно.