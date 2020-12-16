Больше всего украинскую рыбу любят в Германии и Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина в течение 9 месяцев этого года экспортировала рыбы и ракообразных на 28,5 млн долл. США, что на 22,7% больше по сравнению с прошлым годом, больше всего - в Германию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
"По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-сентябре 2020го нашим государством поставлено на внешние рынки рыбы и ракообразных на 28,5 млн долл. США. Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Так, 22% всего экспорта украинской рыбы и ракообразных в денежном выражении приходится на Германию (6,2 млн долл. США). В Данию поставлено 17% продукции на 5 млн долл. США. Также значительные поставки осуществлены в Беларусь (на 3,2 млн долл. США), Литвыу (на 2,6 млн долл. США), Японию (на 2,4 млн долл. США), и Турцию (на 1,7 млн долл. США).
Напомним, за 10 месяцев текущего года украинские промышленные рыбаки выловили более 24 тыс. тонн водных биоресурсов, всего - рапана.