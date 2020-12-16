Найбільше українську рибу полюбляють у Німеччині та Данії

“За даними Державної служби статистики України, протягом січня-вересня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на 28,5 млн дол. США. Це на 22,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року”, — сказано у повідомленні.

Так, 22% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину (6,2 млн дол. США). До Данії поставлено 17% продукції на 5 млн дол. США. Також значні поставки здійснено до Білорусі (на 3,2 млн дол. США), Литви (на 2,6 млн дол. США), Японії (на 2,4 млн дол. США), та Туреччини (на 1,7 млн дол. США).

Нагадаємо, за 10 місяців поточного року українські промислові рибалки виловили понад 24 тис. тонн водних біоресурсів, найбільше — рапана.