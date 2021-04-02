Самая большая IT-ассоциация Украины заявила о готовности поддержать Дия City: но есть условия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. IT Ukraine, самое большое в Украине профильное объединение IT компаний, на своем официальном сайте обнародовало позицию относительно правового спецрежима Дия City, передает УНН.
Детали
Ассоциация “ІТ Ukraine” поддержит создание специального правового и налогового режима Дия City — указано в позиции Ассоциации. Вместе с тем, Ассоциация “ІТ Ukraine” настаивает на учете критически важных для индустрии аспектов. В частности, речь идет об обеспечении: добровольности присоединения к спецрежиму и защиты ФЛП за пределами Дия City; возможности работать с ФЛП в последующие 3 года; сохранение без изменений на 15 лет задекларированного 5% налога на доход специалистов, ЕСВ 22% из минимальной заработной платы, военного сбора 1,5%; изменения аудита малого и микробизнеса и возможности приостановить решение о потере резидентства Дия City до соответствующего решения суда.
Напомним, что Дия City — это особый правовой и налоговый режим содействия развитию IT-отрасли. Его правовые основы закладывает законопроект 4303 “О стимулировании развития цифровой экономики в Украине”. В своей позиции Ассоциация “ІТ Ukraine” констатирует, что доработанная версия законопроекта учла большинство предложений от ІТ-индустрии.
По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова: “Дия City — это лучшая налоговая система для IT-отрасли в мире”. На пресс-конференции относительно доработанного законопроекта 4303 Федоров сообщил, что принятие спецрежима позволит снизить налоговую нагрузку на ІТ-отрасль в 5 раз.