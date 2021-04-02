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The Guardian

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The Washington Post

Найбільша IT-асоціація України заявила про готовність підтримати Дія City: але є умови

Київ • УНН

 • 20233 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. IT Ukraine, найбільше в Україні профільне об’єднання IT компаній, на своєму офіційному сайті оприлюднило позицію щодо правового спецрежиму Дія City, передає УНН.

Найбільша IT-асоціація України заявила про готовність підтримати Дія City: але є умови

Деталі

Асоціація “ІТ Ukraine” підтримає створення спеціального правового та податкового режиму Дія City, - вказано в позиції Асоціації. Разом із цим, Асоціація “ІТ Ukraine” наполягає на врахуванні критично важливих для індустрії аспектів. Зокрема, йдеться про гарантування: добровільності приєднання до спецрежиму та захисту ФОПів за межами Дія City; можливості працювати з ФОПами в наступні 3 роки; збереження без змін на 15 років задекларованого 5% податку на дохід фахівців, ЄСВ 22% з мінімальної заробітної плати, військового збору 1,5%; зміни аудиту малого та мікробізнесу та можливості призупинити рішення про втрату резидентства Дія City до відповідного рішення суду.

Нагадаємо, що Дія City – це особливий правовий та податковий режим сприяння розвитку IT-галузі. Його правові основи закладає законопроєкт 4303 “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”. У своїй позиції Асоціація “ІТ Ukraine” констатує, що доопрацьована версія законопроєкту врахувала більшість пропозицій від ІТ-індустрії.

За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова: “Дія City – це найкраща податкова система для IT-галузі у світі”. На пресконференції щодо доопрацьованого законопроєкту 4303 Федоров повідомив, що прийняття спецрежиму дозволить знизити податкове навантаження на ІТ-галузь до 5 разів.

Українські Національні Новини

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