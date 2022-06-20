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Самая тупая часть: оккупант объяснил, почему так долго "задерживается" на войне

Киев • УНН

 • 493618 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехваченный разговор между российским оккупантом и женой. Он сообщил ей о причинах долгого пребывания на войне, передает УНН.

Детали

Захватчик рассказывает, что командир корпуса сообщил, что они здесь останутся еще надолго: “Командир корпуса сказал, что мы здесь до 24-го года: полгода здесь, потом на две недели в рф потом снова сюда . Наша бригада, хоть и на Сахалине, самая отсталая. Все по четыре месяца, затем по три месяца. А мы здесь на полгода. Командир, что будет говорить? Я ему уже не верю, если он меня с продолжением не помог и обманул. Чего ему дальше верить?”

россиянин объясняет, что на Сахалине, где дислоцируется его часть, уже никого не осталось, поскольку всех бросили в Украину. По его словам, ему нужно получить справку о болезни, он считает, что в таком случае его отпустят домой.

Женщина спрашивает о причинах столь долгого пребывания на войне: “Вы наиболее боевая часть?”. На что получает прямой ответ: “Наиболее тупая часть”.

Напомним

Оккупант жалуется жене на потери среди личного состава. По его словам, только в их подразделении “минус одиннадцать”. Сам чудом остался целым, поскольку осколки смог удержать бронежилет.

Украинская разведка перехватила телефонный разговор, в котором боевик из “ДНР” рассказал российскому военному об антивоенных протестах в Донецкой области и пожаловался на отношение оккупационной армии.

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