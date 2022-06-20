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Найбільш тупа частина: окупант пояснив, чому так довго "затримується" на війні

Найбільш тупа частина: окупант пояснив, чому так довго "затримується" на війні

Київ • УНН

 • 493620 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нову перехоплено розмову між російським окупантом та дружиною. Він повідомив їй про причини довгого перебування на війні, передає УНН.

Деталі

Загарбник розповідає, що командир корпусу повідомив, що вони тут залишаться ще надовго: “Командир корпусу сказав, що ми тут до 24-го року: півроку тут, потім на два тижні до рф, потім знову сюди. Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?”

росіянин пояснює, що на Сахаліні, де дислокується його частина, вже нікого не залишилось, оскільки всіх кинули в Україну. За його словами, йому треба отримати довідку про хворобу, віе вважає, що в такому випадку його відпустять додому.

Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні: “Ви найбільш бойова частина?”. На що отримує пряму відповідь: “Найбільш тупа частина”.

Нагадаємо

Окупант скаржиться дружині на втрати серед особового складу. За його словами, тільки в їхньому підрозділі “мінус одинадцять”. Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет.

Українська розвідка перехопила телефонну розмову, в якій бойовик з “днр” розповів російському військовому про антивоєнні протести в Донецькій області та поскаржився на ставлення окупаційної армії.

Українські Національні Новини

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