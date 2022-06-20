Найбільш тупа частина: окупант пояснив, чому так довго "затримується" на війні

Деталі

Загарбник розповідає, що командир корпусу повідомив, що вони тут залишаться ще надовго: “Командир корпусу сказав, що ми тут до 24-го року: півроку тут, потім на два тижні до рф, потім знову сюди. Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?”

росіянин пояснює, що на Сахаліні, де дислокується його частина, вже нікого не залишилось, оскільки всіх кинули в Україну. За його словами, йому треба отримати довідку про хворобу, віе вважає, що в такому випадку його відпустять додому.

Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні: “Ви найбільш бойова частина?”. На що отримує пряму відповідь: “Найбільш тупа частина”.

Нагадаємо

Окупант скаржиться дружині на втрати серед особового складу. За його словами, тільки в їхньому підрозділі “мінус одинадцять”. Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет.

Українська розвідка перехопила телефонну розмову, в якій бойовик з “днр” розповів російському військовому про антивоєнні протести в Донецькій області та поскаржився на ставлення окупаційної армії.