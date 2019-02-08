Самого богатого человека в мире шантажировали "голыми" фото

Так, по словам самого Безоса, холдинг требовал от него опровергнуть заявление, что газеты холдинга освещают его развод с предвзятых позиций.

История началась в прошлом месяце, когда Enquirer опубликовал материал, в котором говорилось, что у Безоса был роман с телеведущей Лорен Санчес, что в конечном итоге и привело к тому, что Безос начал бракоразводный процесс.

AMI владеет National Enquirer, которым руководит Дэвид Пеккер. Безос ранее опубликовал пост в блоге "Нет, спасибо, мистер Пеккер", включив в него переписку с Enquirer, в которой содержался ряд фотографий с изображением генерального директора Amazon и Санчес, а также угрозы опубликовать их, если Безос не предоставит удовлетворяющее холдинг заявление о расследовании AMI.

Безос нанял опытного следователя Гэвина де Беккера, чтобы определить, каким образом таблоид получил материал для шантажа и каковы могут быть его мотивы.

Как только де Беккер занялся этим вопросом, AMI написала Безосу и его команде.

"Несколько дней назад лидер AMI сообщил нам, что мистер Пеккер "огорчён" из-за нашего расследования", - написал Безос.

"Через несколько дней после того, как мы узнали об огорчении мистера Пеккера, к нам сначала обратились устно с предложением. Они сказали, что у них будет больше моих текстовых сообщений и фотографий, которые они опубликуют, если мы не остановим наше расследование", - добавил миллиардер.

Безос также сказал, что его адвокаты сообщили AMI, что у тех не было права публиковать такие фотографии, потому что у них не было разрешения на авторское право, и при этом это не было "достойно публикации".

По его словам, AMI отправил команде Безоса письмо с описанием фотографий. Письмо включало описание девяти фотографий, включая предполагаемую фотографию "селфи ниже пояса".

Безос закончил свой пост письмами перепиской двух сторон, в том числе предложение о шести условиях, выдвинутых Enquirer.

Как сообщал УНН, ранее президент США и его бывший личный адвокат Майкл Коэн подготовили план, нацеленный на то, чтобы выкупать все компрометирующие Дональда Трампа данные, оказавшиеся в распоряжении компании American Media и издания National Enquirer.