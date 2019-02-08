Самого богатого человека в мире шантажировали "голыми" фото
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Генеральный директор Amazon и богатейший в мире человек Джефф Безос заявил, что холдинг American Media Inc., издающий бульварную газету National Enquirer, шантажировал миллиардера, угрожая опубликовать фотографии его обнажённого, передаёт УНН со ссылкой на Newsweek.
Так, по словам самого Безоса, холдинг требовал от него опровергнуть заявление, что газеты холдинга освещают его развод с предвзятых позиций.
История началась в прошлом месяце, когда Enquirer опубликовал материал, в котором говорилось, что у Безоса был роман с телеведущей Лорен Санчес, что в конечном итоге и привело к тому, что Безос начал бракоразводный процесс.
AMI владеет National Enquirer, которым руководит Дэвид Пеккер. Безос ранее опубликовал пост в блоге "Нет, спасибо, мистер Пеккер", включив в него переписку с Enquirer, в которой содержался ряд фотографий с изображением генерального директора Amazon и Санчес, а также угрозы опубликовать их, если Безос не предоставит удовлетворяющее холдинг заявление о расследовании AMI.
Безос нанял опытного следователя Гэвина де Беккера, чтобы определить, каким образом таблоид получил материал для шантажа и каковы могут быть его мотивы.
Как только де Беккер занялся этим вопросом, AMI написала Безосу и его команде.
"Несколько дней назад лидер AMI сообщил нам, что мистер Пеккер "огорчён" из-за нашего расследования", - написал Безос.
"Через несколько дней после того, как мы узнали об огорчении мистера Пеккера, к нам сначала обратились устно с предложением. Они сказали, что у них будет больше моих текстовых сообщений и фотографий, которые они опубликуют, если мы не остановим наше расследование", - добавил миллиардер.
Безос также сказал, что его адвокаты сообщили AMI, что у тех не было права публиковать такие фотографии, потому что у них не было разрешения на авторское право, и при этом это не было "достойно публикации".
По его словам, AMI отправил команде Безоса письмо с описанием фотографий. Письмо включало описание девяти фотографий, включая предполагаемую фотографию "селфи ниже пояса".
Безос закончил свой пост письмами перепиской двух сторон, в том числе предложение о шести условиях, выдвинутых Enquirer.
Как сообщал УНН, ранее президент США и его бывший личный адвокат Майкл Коэн подготовили план, нацеленный на то, чтобы выкупать все компрометирующие Дональда Трампа данные, оказавшиеся в распоряжении компании American Media и издания National Enquirer.