Найбагатшу людину в світі шантажували "голими" фото

Так, за словами самого Безоса, холдинг вимагав від нього спростувати заяву, що газети холдингу висвітлюють його розлучення з упереджених позицій.

Історія почалася в минулому місяці, коли Enquirer опублікував матеріал, в якому йшлося про те, що у Безоса був роман з телеведучою Лорен Санчес, що врешті і призвело до того, що Безос почав шлюборозлучний процес.

AMI володіє National Enquirer, яким керує Девід Пеккер. Безос раніше опублікував пост у блозі "Ні, спасибі, містер Пеккер", включивши в нього переписку з Enquirer, в якій містилася низка фотографій із зображенням генерального директора Amazon і Санчес, а також погрози опублікувати їх, якщо Безос не надасть заяву про розслідування AMI, що задовольнила б холдинг.

Безос найняв досвідченого слідчого Гевіна де Беккера, щоб визначити, яким чином таблоїд отримав матеріал для шантажу і які можуть бути його мотиви.

Щойно де Беккер зайнявся цим питанням, AMI написала Безосу і його команді.

"Кілька днів тому лідер AMI повідомив нам, що містер Пеккер "засмучений" через наше розслідування", - написав Безос.

"Через кілька днів після того, як ми дізналися про засмучення містера Пеккера, до нас спочатку звернулися усно з пропозицією. Вони сказали, що у них буде більше моїх текстових повідомлень і фотографій, які вони опублікують, якщо ми не зупинимо наше розслідування", - додав мільярдер.

Безос також сказав, що його адвокати повідомили AMI, що ті не мали права публікувати такі фотографії, тому що у них не було дозволу на авторське право, і при цьому це не було "гідне публікації".

За його словами, AMI відправив команді Безоса лист з описом фотографій. Лист включав опис дев'яти фотографій, включаючи ймовірну фотографію "селфі нижче пояса".

Безос завершив свій пост листами листуванням двох сторін, у тому числі пропозиції про шість умов, висунутих Enquirer.

Як повідомляв УНН, раніше президент США і його колишній особистий адвокат Майкл Коен підготували план, націлений на те, щоб викуповувати всі компрометуючі Дональда Трампа дані, що опинилися в розпорядженні компанії American Media і видання National Enquirer.