Самый богатый человек в мире за два дня потерял рекордную сумму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос все еще остается самым богатым человеком в мире, но он стал гораздо ближе к № 2 списка богачей - Биллу Гейтсу, чем несколько месяцев назад, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Основатель Amazon.com Inc. за последние два торговых дня потерял 19,2 миллиарда долларов - самую большую сумму, которую когда-либо теряли за такой промежуток времени.
Предыдущий рекорд установил в июле основатель компании Facebook Марк Цукерберг, когда соцсеть-гигант сообщила о потере на фоне снижения акций компании почти 16 млрд долларов.
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Технологические рынки показали падение акций в понедельник, а Nasdaq Composite Index сместился до самого низкого уровня с апреля.
Доля акций Amazon упала 26 октября на 7,8%, а 29 октября - на 6,3%, оставив Безоса с состоянием в размере 128,1 млрд долларов, по сравнению с пиковыми 167,7 млрд долларов в начале прошлого месяца.
Потеря 8,2 млрд долларов в понедельник стала самой большой по рейтингу Bloomberg среди 500 самых богатых людей мира.
Как сообщал УНН, основатель компании Microsoft Билл Гейтс потратил 171 млн долларов на сельскохозяйственные земли.