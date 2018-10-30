Самый богатый человек в мире за два дня потерял рекордную сумму

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 17684 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109480 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117546 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156162 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148645 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138537 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129261 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174408 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118166 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Самый богатый человек в мире за два дня потерял рекордную сумму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос все еще остается самым богатым человеком в мире, но он стал гораздо ближе к № 2 списка богачей - Биллу Гейтсу, чем несколько месяцев назад, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Основатель Amazon.com Inc. за последние два торговых дня потерял 19,2 миллиарда долларов - самую большую сумму, которую когда-либо теряли за такой промежуток времени.

Предыдущий рекорд установил в июле основатель компании Facebook Марк Цукерберг, когда соцсеть-гигант сообщила о потере на фоне снижения акций компании почти 16 млрд долларов.

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Технологические рынки показали падение акций в понедельник, а Nasdaq Composite Index сместился до самого низкого уровня с апреля.

Доля акций Amazon упала 26 октября на 7,8%, а 29 октября - на 6,3%, оставив Безоса с состоянием в размере 128,1 млрд долларов, по сравнению с пиковыми 167,7 млрд долларов в начале прошлого месяца.

Потеря 8,2 млрд долларов в понедельник стала самой большой по рейтингу Bloomberg среди 500 самых богатых людей мира.

Как сообщал УНН, основатель компании Microsoft Билл Гейтс потратил 171 млн долларов на сельскохозяйственные земли.

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