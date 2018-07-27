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Цукерберг втратив три позиції у списку мільярдерів Bloomberg після падіння акцій Facebook

Київ • УНН

 • 9209 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Засновник і глава американської компанії Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, Марк Цукерберг опустився в рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg зі третьої до шостої позиції, втративши на тлі зниження акцій компанії майже 16 млрд доларів США. Відповідні дані опубліковані в четвер на сайті агентства, передає УНН.

Як наголошується в рейтингу, статки Цукерберга на цей момент оцінюються в 70,6 млрд дол. До цього він займав третю сходинку переліку з капіталом у розмірі близько 86,5 млрд дол. Зараз він розташувався на шостій позиції між засновником іспанського текстильного концерну Inditex і торгової марки Zara Амансіо Ортегою (п’яте місце; 73,4 млрд дол.) і мексиканським мільярдером Карлосом Слімом (сьоме місце; 62,4 млрд дол.).

Акції компанії Facebook на нью-йоркській біржі до закриття сесії впали на 18,51% до позначки 177,18 дол. за акцію. Як зазначила телекомпанія CNN, ринкова капіталізація компанії скоротилася на 120 млрд, що стало “одним зі найбільших знижень за всю історію для акціонерної компанії”. Раніше найбільше зниження акцій Facebook було зафіксовано 27 серпня 2012 року, коли вони впали на 11,7%.

Нагадаємо, нинішнє падіння курсу акцій Facebook пов’язано зі звітом компанії про підсумки другого кварталу, які виявилися гіршими за прогнози.

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