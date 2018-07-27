Цукерберг втратив три позиції у списку мільярдерів Bloomberg після падіння акцій Facebook

Як наголошується в рейтингу, статки Цукерберга на цей момент оцінюються в 70,6 млрд дол. До цього він займав третю сходинку переліку з капіталом у розмірі близько 86,5 млрд дол. Зараз він розташувався на шостій позиції між засновником іспанського текстильного концерну Inditex і торгової марки Zara Амансіо Ортегою (п’яте місце; 73,4 млрд дол.) і мексиканським мільярдером Карлосом Слімом (сьоме місце; 62,4 млрд дол.).

Акції компанії Facebook на нью-йоркській біржі до закриття сесії впали на 18,51% до позначки 177,18 дол. за акцію. Як зазначила телекомпанія CNN, ринкова капіталізація компанії скоротилася на 120 млрд, що стало “одним зі найбільших знижень за всю історію для акціонерної компанії”. Раніше найбільше зниження акцій Facebook було зафіксовано 27 серпня 2012 року, коли вони впали на 11,7%.

Нагадаємо, нинішнє падіння курсу акцій Facebook пов’язано зі звітом компанії про підсумки другого кварталу, які виявилися гіршими за прогнози.