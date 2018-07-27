Цукерберг потерял три позиции в списке миллиардеров Bloomberg после падения акций Facebook

Как отмечается в рейтинге, состояние Цукерберга в данный момент оцениваются в 70,6 млрд долл. До этого он занимал третье место списка с капиталом в размере около 86,5 млрд долл. Сейчас он расположился на шестой позиции между основателем испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге (пятое место; 73,4 млрд. долл.) и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом (седьмое место; 62,4 млрд долл.).

Акции компании Facebook на нью-йоркской бирже к закрытию сессии упали на 18,51% до отметки 177,18 долл. за акцию. Как отметила телекомпания CNN, рыночная капитализация компании сократилась на 120 млрд, что стало “одним из крупнейших снижений за всю историю для акционерной компании”. Ранее наибольшее снижение акций Facebook была зафиксирована 27 августа 2012, когда они упали на 11,7%.

Напомним, нынешнее падение курса акций Facebook связано с отчетом компании об итогах второго квартала, которые оказались хуже прогнозов.