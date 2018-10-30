Найбагатша людина у світі за два дні втратила рекордну суму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Глава і засновник компанії Amazon Джефф Безос все ще залишається найбагатшою людиною в світі, але він став набагато ближче до № 2 списку багатіїв - Білла Гейтса, ніж кілька місяців тому, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Засновник Amazon.com Inc. за останні два торгові дні втратив 19,2 мільярда доларів – найбільшу суму, яку коли-небудь втрачали за такий проміжок часу.
Попередній рекорд встановив у липні засновник компанії Facebook Марк Цукерберг, коли соцмережа-гігант повідомила про втрату на тлі зниження акцій компанії майже 16 млрд доларів.
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Технологічні ринки показали падіння акцій у понеділок, а Nasdaq Composite Index змістився до найнижчого рівня з квітня.
Частка акцій Amazon впала 26 жовтня на 7,8%, а 29 жовтня - на 6,3%, залишивши Безоса зі статком у розмірі 128,1 млрд доларів, порівняно з піковими 167,7 млрд доларів на початку минулого місяця.
Втрата 8,2 млрд доларів у понеділок стала найбільшою за рейтингом Bloomberg з 500 найбагатших людей світу.
Як повідомляв УНН, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс витратив 171 млн доларів на сільськогосподарські землі.