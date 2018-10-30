Найбагатша людина у світі за два дні втратила рекордну суму

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Глава і засновник компанії Amazon Джефф Безос все ще залишається найбагатшою людиною в світі, але він став набагато ближче до № 2 списку багатіїв - Білла Гейтса, ніж кілька місяців тому, передає УНН з посиланням на Bloomberg.