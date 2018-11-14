Наличие профильного образования у владельцев аптек является практикой ЕС - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Требование о наличии фармацевтического образования у владельцев аптек действует в большинстве стран Европейского Союза. Об этом накануне в ходе заседания комитета ВРУ по вопросам здравоохранения заявил народный депутат Сергей Березенко, передает УНН.
Такое заявление политик сделал в связи с тем, что требование об обязательном профильном образование для владельцев аптечных учреждений содержится в законопроекте №8591.
"Эта норма вызвала наибольшее сопротивление... Вместе с тем, анализ европейского законодательства свидетельствует о том, что требования о наличии фармацевтического образования владельцев аптечных учреждений в определенной степени есть у большинства стран ЕС", - подчеркнул Березенко.
Заметим, что против профильного образования владельцев аптек выступили представители сетевого аптечного бизнеса.
Напомним, как писал УНН, провизоры и фармацевты заявили о своей поддержке "аптечного" закона (№8591).
Также напомним, АМКУ заподозрил украинские аптеки в сговоре.