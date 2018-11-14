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Наявність профільної освіти у власників аптек є практикою ЄС - нардеп

Наявність профільної освіти у власників аптек є практикою ЄС - нардеп

Київ • УНН

 • 10012 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вимога щодо наявності фармацевтичної освіти у власників аптечних закладів діє у більшості країн Європейського Союзу. Про це напередодні під час засідання комітету ВРУ з питань охорони здоров'я заявив народний депутат Сергій Березенко, передає УНН.

Таку заяву політик зробив у зв’язку із тим, що вимога про обов’язкову профільну освіту для власників аптечних установ міститься у законопроекті №8591.

“Ця норма викликала найбільший спротив... Разом з тим, аналіз європейського законодавства свідчить про те, що вимоги стосовно наявності фармацевтичної освіти власників аптечних закладів певною мірою є у більшості країн ЄС”, — підкреслив Березенко.

Зауважимо, що проти профільної освіти власників аптек виступили представники мережевого аптечного бізнесу.

Нагадаємо, як писав УНН, провізори та фармацевти заявили про свою підтримку “аптечного” закону (№8591).

Також нагадаємо, АМКУ запідозрив українські аптеки у змові.

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