Наявність профільної освіти у власників аптек є практикою ЄС - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вимога щодо наявності фармацевтичної освіти у власників аптечних закладів діє у більшості країн Європейського Союзу. Про це напередодні під час засідання комітету ВРУ з питань охорони здоров'я заявив народний депутат Сергій Березенко, передає УНН.
Таку заяву політик зробив у зв’язку із тим, що вимога про обов’язкову профільну освіту для власників аптечних установ міститься у законопроекті №8591.
“Ця норма викликала найбільший спротив... Разом з тим, аналіз європейського законодавства свідчить про те, що вимоги стосовно наявності фармацевтичної освіти власників аптечних закладів певною мірою є у більшості країн ЄС”, — підкреслив Березенко.
Зауважимо, що проти профільної освіти власників аптек виступили представники мережевого аптечного бізнесу.
Нагадаємо, як писав УНН, провізори та фармацевти заявили про свою підтримку “аптечного” закону (№8591).
Також нагадаємо, АМКУ запідозрив українські аптеки у змові.