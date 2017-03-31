Располагаемые доходы населения в 2016 году выросли на 14,2% - Госстатистики

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53009 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105339 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162221 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118214 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113480 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155272 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Располагаемые доходы населения в 2016 году выросли на 14,2% - Госстатистики

Располагаемые доходы населения в 2016 году выросли на 14,2% - Госстатистики

Киев  •  УНН

 • 18959 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Располагаемые доходы (денежные средства, из которых вычислили налоги и другие обязательные платежи) населения Украины в 2016 году выросли на 14,2% - до 1 трлн 519 млрд 574 млн грн, по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает УНН.

По информации Госстатистики, номинальные доходы населения в целом выросли на 15,4% - до 2 трлн 2,4 млрд грн.

В частности, заработной платы было получено населением 837 млрд 250 млн грн, получено доходов от собственности - 82 млрд 68 млн грн и тому подобное.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2016 году составил 35610,1 грн, что на 4565,8 грн больше, чем в 2015 году.

В то же время, как отметили в ведомстве, расходы населения в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 17,3%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, реальная заработная плата в феврале этого года по сравнению с январем 2017 увеличилось на 2,3%.

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