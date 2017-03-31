Располагаемые доходы населения в 2016 году выросли на 14,2% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Располагаемые доходы (денежные средства, из которых вычислили налоги и другие обязательные платежи) населения Украины в 2016 году выросли на 14,2% - до 1 трлн 519 млрд 574 млн грн, по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает УНН.
По информации Госстатистики, номинальные доходы населения в целом выросли на 15,4% - до 2 трлн 2,4 млрд грн.
В частности, заработной платы было получено населением 837 млрд 250 млн грн, получено доходов от собственности - 82 млрд 68 млн грн и тому подобное.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2016 году составил 35610,1 грн, что на 4565,8 грн больше, чем в 2015 году.
В то же время, как отметили в ведомстве, расходы населения в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 17,3%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, реальная заработная плата в феврале этого года по сравнению с январем 2017 увеличилось на 2,3%.