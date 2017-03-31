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Наявні доходи населення у 2016 році зросли на 14,2% - Держстатистики

Наявні доходи населення у 2016 році зросли на 14,2% - Держстатистики

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Наявні доходи (кошти, з яких вирахували податки та інші обов’язкові платежі) населення України у 2016 році зросли на 14,2% - до 1 трлн 519 млрд 574 млн грн, порівняно з 2015 роком. Про це йдеться у даних Державної служби статистики, передає УНН.

За інформацією Держстатистики, номінальні доходи населення загалом зросли на 15,4% - до 2 трлн 2,4 млрд грн.

Зокрема, заробітної плати було отримано населенням 837 млрд 250 млн грн, одержано доходів від власності – 82 млрд 68 млн грн тощо.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу у 2016 році становив 35610,1 грн, що на 4565,8 грн більше, ніж у 2015 році.

Водночас, як зазначили у відомстві, витрати населення у 2016 році порівняно з попереднім роком збільшились на 17,3%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, реальна заробітна плата в лютому цього року порівняно із січнем 2017 року збільшилася на 2,3%.

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