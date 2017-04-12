Самое активное строительство в Киевской области ведется в трех городах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Второй год подряд Бровары, Славутич и Борисполь являются лидерами среди городов Киевской области по объемам выполненных строительных работ. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
В 2015 году тройка городов-лидеров Киевской области по объемам выполненных строительных работ выглядела следующим образом:
- г. Бровары объем строительства - 328,6 млн грн;
- г. Борисполь объем строительства - 264,1 млн грн;
- г. Славутич, объем строительства - 116,4 млн грн.
В 2016 году первое место по объемам выполненных строительных работ среди городов Киевской области вновь заняли Бровары с объемом выполненных работ на сумму 431,7 млн грн. Второе место - Борисполь с объемом выполненных работ на сумму 371,01 млн грн, третье - Славутич с объемом выполненных работ на сумму 190,5 млн грн.
Напомним, по результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).
Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. Долларов США.