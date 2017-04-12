Самое активное строительство в Киевской области ведется в трех городах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52999 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105338 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162220 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118214 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113480 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155272 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самое активное строительство в Киевской области ведется в трех городах

Самое активное строительство в Киевской области ведется в трех городах

Киев  •  УНН

 • 11510 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Второй год подряд Бровары, Славутич и Борисполь являются лидерами среди городов Киевской области по объемам выполненных строительных работ. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.

В 2015 году тройка городов-лидеров Киевской области по объемам выполненных строительных работ выглядела следующим образом:

- г. Бровары объем строительства - 328,6 млн грн;

- г. Борисполь объем строительства - 264,1 млн грн;

- г. Славутич, объем строительства - 116,4 млн грн.

В 2016 году первое место по объемам выполненных строительных работ среди городов Киевской области вновь заняли Бровары с объемом выполненных работ на сумму 431,7 млн грн. Второе место - Борисполь с объемом выполненных работ на сумму 371,01 млн грн, третье - Славутич с объемом выполненных работ на сумму 190,5 млн грн.

Напомним, по результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавское городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. Долларов США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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