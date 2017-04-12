Найактивніше будівництво на Київщині ведеться у трьох містах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Другий рік поспіль Бровари, Славутич та Бориспіль є лідерами серед міст Київщини за обсягами виконаних будівельних робіт. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
У 2015 році трійка міст-лідерів Київської області за обсягами виконаних будівельних робіт виглядала наступним чином:
- м. Бровари обсяг будівництва - 328,6 млн грн;
- м.Бориспіль обсяг будівництва - 264,1 млн грн;
- м. Славутич, обсяг будівництва - 116,4 млн грн.
У 2016 році перше місце за обсягами виконаних будівельних робіт серед міст Київської області знов посіли Бровари з обсягом виконаних робіт на суму 431,7 млн грн. Друге місце – Бориспіль з обсягом виконаних робіт на суму 371,01 млн грн, третє – м.Славутич з обсягом виконаних робіт на суму 190,5 млн грн.
Нагадаємо, за результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).
Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. доларів США.