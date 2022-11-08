Наводил ракеты по СБУ в Николаеве: задержан российский агент
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Разоблачен корректировщик, который собирал координаты задействованных в обороне Николаева органов, в частности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Прежде всего оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар. Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный Телеграм-канал, созданный спецслужбами рф", – говорится в сообщении.
Детали
По данным СБУ, злоумышленником оказался местный житель, который сам вышел на агрессора. Он активно распространял в соцсетях свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления оккупантов.
Во время обысков правоохранители обнаружили у вражеского агента доказательства подрывной деятельности.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним
В Запорожье задержали блогера, который работал на Telegram-канал пророссийского блоггера анатолия шария. Задержанный подозревается в передаче врагу информации о последствиях российских ракетных ударов.