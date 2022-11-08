Наводив ракети по СБУ в Миколаєві: затримано російського агента

Цитата



"Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар. Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами рф", – ідеться у повідомленні.



Деталі



За даними СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора. Він активно поширював у соцмережах свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини окупантів.

Під час обшуків правоохоронці виявили у ворожого агента докази підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо

У Запоріжжі затримали блогера, який працював на Telegram-канал проросійського блогера анатолія шарія. Затриманого підозрюють у передачі ворогу інформації про наслідки російських ракетних ударів.