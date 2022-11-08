Наводив ракети по СБУ в Миколаєві: затримано російського агента
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Викрито коригувальника, який збирав координати задіяних в обороні Миколаєва органів,, зокрема Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар. Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами рф", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора. Він активно поширював у соцмережах свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини окупантів.
Під час обшуків правоохоронці виявили у ворожого агента докази підривної діяльності.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
Нагадаємо
У Запоріжжі затримали блогера, який працював на Telegram-канал проросійського блогера анатолія шарія. Затриманого підозрюють у передачі ворогу інформації про наслідки російських ракетних ударів.