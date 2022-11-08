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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 141 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Наводив ракети по СБУ в Миколаєві: затримано російського агента

Наводив ракети по СБУ в Миколаєві: затримано російського агента

Київ • УНН

 • 249164 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Викрито коригувальника, який збирав координати задіяних в обороні Миколаєва органів,, зокрема Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар. Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами рф", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора. Він активно поширював у соцмережах свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини окупантів. 

Під час обшуків правоохоронці виявили у ворожого агента докази підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо

У Запоріжжі затримали блогера, який працював на Telegram-канал проросійського блогера анатолія шарія. Затриманого підозрюють у передачі ворогу інформації про наслідки російських ракетних ударів.

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