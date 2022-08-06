Даже намеки на использование ядерного оружия неприемлемы - Гутерриш в Хиросиме

Цитата

«Кризисы с серьезным ядерным оттенком быстро распространяются — от Ближнего Востока до Корейского полуострова и до вторжения россии в Украину. Человечество играет с заряженным ружьем»», — сказал Гутерриш.

Детали

Гутерриш также сказал, что ядерные державы должны взять на себя обязательство «не применять первым» ядерное оружие, что является первым упоминанием генеральным секретарем ООН принципа неприменения такого оружия массового уничтожения, если оно не будет атаковано первым, по словам представителя ООН.

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Он призвал государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, собравшиеся в Нью-Йорке, рассмотреть ход выполнения пакта и «неотложно работать над ликвидацией запасов, угрожающих нашему будущему».

«Мы должны всегда помнить об ужасах Хиросимы, признавая, что есть только одно решение ядерной угрозы. Не иметь ядерного оружия вообще», — сказал Гутерриш.

Дополнение

Госсекретарь США обвинил Москву в «безрассудном и опасном бряцании ядерным оружием».



Добавим

Китай увеличивает свой ядерный арсенал в 3-4 раза.

Организация Объединенных Наций предупредила, что Северная Корея готовится провести свое первое ядерное испытание с 2017 года.