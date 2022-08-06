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Навіть натяки на використання ядерної зброї неприйнятні - Гутерріш у Хіросімі

Навіть натяки на використання ядерної зброї неприйнятні - Гутерріш у Хіросімі

Київ • УНН

 • 117023 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що лідерам країн, які мають ядерну зброю, цілком неприйнятно навіть допускати можливість його застосування. Про це він заявив у Хіросімі в день 77-х роковин атомного бомбардування, передає УНН з посиланням на KYODO NEWS.

Цитата

«Кризи з серйозним ядерним відтінком швидко поширюються — від Близького Сходу до Корейського півострова і до вторгнення росії в Україну. Людство грає із зарядженою рушницею», — сказав Гутерріш.

Деталі

Гутерріш також сказав, що ядерні держави повинні взяти на себе зобов'язання «не застосовувати першим» ядерну зброю, що є першою згадкою генеральним секретарем ООН принципу незастосування такої зброї масового знищення, якщо вона не буде атакована першою, за словами представника ООН.

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Він закликав держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що зібралися в Нью-Йорку, розглянути хід виконання пакту та «невідкладно працювати над ліквідацією запасів, що загрожують нашому майбутньому».

«Ми повинні завжди пам'ятати про жах Хіросіми, визнаючи, що є лише одне рішення ядерної загрози - не мати ядерної зброї взагалі», — сказав Гутерріш.

Доповнення

Держсекретар США звинуватив Москву у «безрозсудному та небезпечному брязканні ядерною зброєю».

Додамо

Китай збільшує свій ядерний арсенал у 3-4 рази.

Організація Об'єднаних Націй попередила, що Північна Корея готується провести своє перше ядерне випробування з 2017 року.

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