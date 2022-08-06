Навіть натяки на використання ядерної зброї неприйнятні - Гутерріш у Хіросімі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що лідерам країн, які мають ядерну зброю, цілком неприйнятно навіть допускати можливість його застосування. Про це він заявив у Хіросімі в день 77-х роковин атомного бомбардування, передає УНН з посиланням на KYODO NEWS.
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«Кризи з серйозним ядерним відтінком швидко поширюються — від Близького Сходу до Корейського півострова і до вторгнення росії в Україну. Людство грає із зарядженою рушницею», — сказав Гутерріш.
Деталі
Гутерріш також сказав, що ядерні держави повинні взяти на себе зобов'язання «не застосовувати першим» ядерну зброю, що є першою згадкою генеральним секретарем ООН принципу незастосування такої зброї масового знищення, якщо вона не буде атакована першою, за словами представника ООН.
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Він закликав держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що зібралися в Нью-Йорку, розглянути хід виконання пакту та «невідкладно працювати над ліквідацією запасів, що загрожують нашому майбутньому».
«Ми повинні завжди пам'ятати про жах Хіросіми, визнаючи, що є лише одне рішення ядерної загрози - не мати ядерної зброї взагалі», — сказав Гутерріш.
Доповнення
Держсекретар США звинуватив Москву у «безрозсудному та небезпечному брязканні ядерною зброєю».
Додамо
Китай збільшує свій ядерний арсенал у 3-4 рази.
Організація Об'єднаних Націй попередила, що Північна Корея готується провести своє перше ядерне випробування з 2017 року.