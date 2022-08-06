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Китай увеличивает свой ядерный арсенал в 3-4 раза – Пентагон

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке заявил, что Китай увеличивает свой ядерный арсенал в три-четыре раза. Его интенсивность происходит очень быстрыми темпами. Об этом информирует УНН со ссылкой на прессслужбу Пентагона.

Цитата

"Китай прямо сейчас находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами – в три или даже в четыре раза", - заявил Колин Каль.

Подробности

Замминистра отметил, что в минобороны США ранее слышали заявления Китая о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Пентагоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с другими ядерными государствами, где это возможно для уменьшения ядерных рисков в мире.

Напомним

Китай прекращает сотрудничество с США в нескольких ключевых сферах, включая изменение климата, военные переговоры и усилия по борьбе с международной преступностью.

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