Китай увеличивает свой ядерный арсенал в 3-4 раза – Пентагон

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"Китай прямо сейчас находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами – в три или даже в четыре раза", - заявил Колин Каль.

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Замминистра отметил, что в минобороны США ранее слышали заявления Китая о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Пентагоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с другими ядерными государствами, где это возможно для уменьшения ядерных рисков в мире.

Напомним

Китай прекращает сотрудничество с США в нескольких ключевых сферах, включая изменение климата, военные переговоры и усилия по борьбе с международной преступностью.