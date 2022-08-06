Китай збільшує свій ядерний арсенал у 3-4 рази – Пентагон

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"Китай прямо зараз перебуває в процесі нарощування ядерного арсеналу дуже швидкими темпами - в три або навіть в чотири рази", - заявив Колін Каль.

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Заступник міністра зазначив, що в міноборони США раніше чули заяви Китаю про намір обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Пентагоні не бачать дійсної готовності Пекіна до такої роботи.

Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з іншими ядерними державами, де це можливо, для зменшення ядерних ризиків у світі.

Нагадаємо

Китай припиняє співпрацю зі США в кількох ключових сферах, включаючи зміну клімату, військові переговори та зусилля по боротьбі з міжнародною злочинністю.