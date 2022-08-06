Китай збільшує свій ядерний арсенал у 3-4 рази – Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час конференції Організації Об'єднаних Націй щодо розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у Нью-Йорку заявив, що Китай збільшує свій ядерний арсенал у три-чотири рази. Його інтенсивність відбувається дуже швидкими темпами. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Пентагону.
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"Китай прямо зараз перебуває в процесі нарощування ядерного арсеналу дуже швидкими темпами - в три або навіть в чотири рази", - заявив Колін Каль.
Деталі
Заступник міністра зазначив, що в міноборони США раніше чули заяви Китаю про намір обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Пентагоні не бачать дійсної готовності Пекіна до такої роботи.
Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з іншими ядерними державами, де це можливо, для зменшення ядерних ризиків у світі.
Нагадаємо
Китай припиняє співпрацю зі США в кількох ключових сферах, включаючи зміну клімату, військові переговори та зусилля по боротьбі з міжнародною злочинністю.